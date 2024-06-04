Полиция Днепра разыскивает маленького мальчика, который ушел из дома и не вернулся

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале полиции Днепропетровской области.
10-летний мальчик ушел из дома вчера, 3 июня, после 14:00, и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: рост 130-135 см, полного телосложения, волосы светло-русые, глаза светло-карие, шрам слева у брови.
Был одет в зеленую футболку, коричневые брюки, кроссовки черно-красные. У него была синяя сумочка с надписями.
Если у Вас есть информация о месте пребывания ребенка, сообщайте по телефону (096) 884 83 94 или на линию 102.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ищут мужчину, который ушел из больницы и скрылся. Известно, что он плохо ориентируется в пространстве.
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