Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 14-летнего парня: нужна помощь

Полиция Днепра разыскивает 14-летнего Алексея Лысака.
8 августа около 19:00 несовершеннолетний парень вышел из дома в с. Шульговка Петриковского района и до настоящего времени не вернулся.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Приметы: на вид 14 лет, рост 165-170 см, русые волосы, среднего телосложения.
Был одет: черные штаны, синяя футболка.
Если вы видели парня или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (096) 884 83 94.
Важна любая информация!
Обновлено: полиция разыскала парня. Жертвой преступления не стал, с ним все хорошо.
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