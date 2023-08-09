Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 14-летнего парня: нужна помощь

Присмотритесь к фото!

Полиция Днепра разыскивает 14-летнего Алексея Лысака.

8 августа около 19:00 несовершеннолетний парень вышел из дома в с. Шульговка Петриковского района и до настоящего времени не вернулся.

Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 14 лет, рост 165-170 см, русые волосы, среднего телосложения.

Был одет: черные штаны, синяя футболка.

Если вы видели парня или знаете, где он может быть, сообщите об этом по номерам: 102, (096) 884 83 94.

Важна любая информация!

Обновлено: полиция разыскала парня. Жертвой преступления не стал, с ним все хорошо.

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