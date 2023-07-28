Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 13-летнего мальчика: нужна помощь

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Полиция Днепра разыскивает без вести пропавшего 13-летнего Александра Бойко.

27 июля около 23:20 мальчик ушел из дома в с. Кулиши Днепровского района и до сих пор не вернулся.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост около 168 см, худощавого телосложения, волосы темно-каштановые короткие, глаза карие.

Был одет: черные шорты, черная футболка, черные кроссовки с оранжевыми полосами.

Если вы видели этого мальчика или знаете, где он может быть, сообщите, пожалуйста, по номерам: (063) 69367745 или 102.

Обновлено: Полиция разыскала 13-летнего Александра Бойко. Мальчик жертвой преступления не стал, с ним все хорошо.

Напомним, ранее мы писали, что в Никополе мужчину, который пропал по дороге с работы домой, нашли мертвым.

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