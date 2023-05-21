Полиция Днепра нашла пропавшего 7-летнего мальчика, который не разговаривает

Одной из главных проблем было то, что ребенок вовсе не разговаривает. Однако правоохранители полностью осмотрели район, в котором живет мальчик, и в конце концов нашли его, о чем сообщили в пресс-службе.
Мальчик не стал жертвой преступления. В медицинской помощи он не нуждался. Ребенка передали родителям.
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