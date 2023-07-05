Полыхало на глазах у всех: в Павлограде горела многоэтажка

Сегодня после обеда в пабликах Днепропетровщины распространились сообщения о большом пожаре в центре Павлограда.

Горела крыша многоквартирного 5-ти этажного дома.

Сообщают, что слышны были громкие звуки – трескался шифер на крыше. Горела почти вся площадь кровли. Виден был густой черный дым.

Пожарные на месте делали все возможное, чтобы побороть огонь.

Ждем официальной информации от ГСЧС.

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