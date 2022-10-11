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  • «Полы затряслись, окна посыпались»: очевидцы рассказали о первых минутах после ракетного удара по Днепру

«Полы затряслись, окна посыпались»: очевидцы рассказали о первых минутах после ракетного удара по Днепру

Сегодня 12:46
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Вранці 10 жовтня по Дніпру нанесли ракетний удар.

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Жители Днепра рассказали, что происходило в момент ракетного удара по Днепру 10 октября. Люди говорят, что сначала затряслись полы, а потом посыпались окна.

Днепрянка Марина живет в доме, расположенном недалеко от эпицентра взрыва. В момент прилета они вместе с мужем разбирали вещи на балконе. Теперь вместо окон у них пленка.

— Звук от первого взрыва был глухой, словно он произошел где-то далеко. Второй – уж очень сильный. У нас все в осколках. Дверь вынесло. Я в кафе напротив работала. Теперь там ничего живого, – рассказала она.

Новости Днепра про

У днепрянина Сергея окна кухни выходят как раз на дорогу, в момент прилета он находился там. Их квартира сильно пострадала, взрывной волной вынесло окна и двери. Однако Сергей рад, что все остались живы.

После первого взрыва пол затрясся. Прошло еще секунд десять – и второй взрыв. Услышал, как у соседей окна посыпались. Малыш пока не осознает всего ужаса войны. Он знает: Россия – враг. Хорошо, что произошло не во время онлайн-занятий. Потому комната, где вынесло окна, соседняя с той, где ребенок занимается, – рассказал Сергей.

Новости Днепра про

Ракета упала прямо посреди дороги. В момент взрыва неподалеку был днепрянин Владислав, который ехал в консерваторию. Мужчина уже переживал обстрелы, поэтому не паниковал и стал помогать раненым.

– Я уже переживал обстрелы, когда был волонтером, поэтому не испугался. В такие моменты чувство ненависти обострялось Когда прибежал сюда, был пожар. Крики отчаяния. Раны от осколков у людей. Кто-то растерялся. Другие помогали, – говорит парень.

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Недалеко от места обстрела оказалась 82-летняя Тамара Андреевна — переселенка из Донбасса. Она говорит, что все это время в Днепре было тихо. Услышав взрыв, они с родными сразу упали на пол, затем спустились в подвал.

Было много людей с маленькими детьми и домашними животными. Я родилась в 40-м году. Мама моя была на фронте. Фашисты так не поступали. После них все дома уцелели. А здесь что? Разве это люди? Их людьми нельзя назвать! – рассказывает она.

Всего россияне выпустили по Днепропетровской области 18 ракет, часть из которых удалось сбить нашим военным. В результате ракетной атаки по Днепру 10 октября погибли четыре человека, еще 30 находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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