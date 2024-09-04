Получил отравление и ожоги ног: на Днепропетровщине из охваченной огнем квартиры спасли мужчину

На Днепропетровщине из охваченной огнем квартиры спасли мужчину.

В Марганце из горящей квартиры спасли мужчину. Пострадавший был передан медикам. Об этом сообщают в ГСЧС.

Днем 4 сентября поступило сообщение о пожаре в одном из жилищ многоэтажки, на Восточном квартале в городе Марганец Никопольского района.

В квартире, которая находится на четвертом этаже дома, занялось домашнее имущество. Внутри задымленного дома спасатели обнаружили мужчину 1964 года рождения, получившего ожоги ног и отравление продуктами горения.

Чрезвычайники вынесли его на свежий воздух и передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации.

К тушению возгорания привлечены 9 спасателей и 3 единицы пожарно-спасательной техники.

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