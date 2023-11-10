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  • Получил множество переломов: на промпредприятии в Кривом Роге погиб мужчина

Получил множество переломов: на промпредприятии в Кривом Роге погиб мужчина

Сегодня 08:30
просмотров

Врачи пытались спасти мужчину, но, к сожалению, он умер.

Новости Днепра про Получил множество переломов: на промпредприятии в Кривом Роге погиб мужчина

В среду, 8 ноября, в Кривом Роге произошла трагедия – на территории «АрселорМиттал», где работает еще одно предприятие, на мужчину, вероятно, упал груз.

Об этом сообщает издание “Свои. Кривой Рог”.

Пострадавший получил множество травм, в частности, переломы позвоночника, костей таза, ушибы, разрывы внутренних органов.

Мужчину госпитализировали в больницу. Медики пытались его спасти, но, к сожалению, на следующий день он умер.

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