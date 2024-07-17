Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Получали «заказ» через соцсети: мужчины из Днепропетровщины поджигали квартиры в соседнем городе

Вчера 09:55
просмотров

Двое жителей Днепропетровщины задержаны за поджог квартир в Запорожье.

Новости Днепра про Получали

В ГУНП Запорожской области сообщили о задержании двух мужчин, поджигавших квартиры в Запорожье.

12 июля в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде одной из многоэтажек Хортицкого района двое неизвестных пытаются поджечь дверь квартиры. На место отправилась оперативная группа. Мужчин задержали.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что оба фигуранта — жители Днепропетровщины и уже имеют конфликт с законом. В отношении одного из них в районных судах Днепра рассматриваются уголовные введения по ряду особо тяжких преступлений.

38- и 33-летний мужчины получали заказы на поджог через социальную сеть, после выполнения «задания» снимали видео- и фотоотчеты.

Обоим правонарушителям сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Полицейские устанавливают причастность фигурантов к другим аналогичным преступлениям и их возможным сообщникам, — сообщили в публикации.

Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Каменском снова подожгли авто военного.

Читайте также:

Новости Днепра про Получали Українська Новости Днепра про Получали Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепропетровской области отец и сын переправляли военнообязанных в Молдову
    Новости Днепра
    Сегодня 12:45
    В Днепропетровской области отец и сын переправляли военнообязанных в Молдову

    Жители Днепропетровщины за деньги незаконно вывозили мужчин за границу.

    Всю жизнь посвятил медицине: в Днепре внезапно умер известный врач-радиолог
    Новости Днепра
    Сегодня 12:00
    Всю жизнь посвятил медицине: в Днепре внезапно умер известный врач-радиолог

    В Днепре умер выдающийся врач Александр Владимиров.

    В центре Днепра сдают в аренду квартиру, в которой не отключают свет: цена удивит
    Новости Днепра
    Сегодня 11:21
    В центре Днепра сдают в аренду квартиру, в которой не отключают свет: цена удивит

    В Днепре можно снять квартиру, где всегда есть свет.

    В Днепре изменили графики почасовых отключений: свет будут выключать еще чаще
    Новости Днепра
    Сегодня 11:08
    В Днепре изменили графики почасовых отключений: свет будут выключать еще чаще

    К сожалению, света снова будет мало.

    Последние новости

    В Днепропетровской области отец и сын переправляли военнообязанных в Молдову
    В Днепропетровской области отец и сын переправляли военнообязанных в Молдову

    Жители Днепропетровщины за деньги незаконно вывозили мужчин за границу.

    Сегодня 12:45
    0
    просмотров
    Всю жизнь посвятил медицине: в Днепре внезапно умер известный врач-радиолог
    Всю жизнь посвятил медицине: в Днепре внезапно умер известный врач-радиолог

    В Днепре умер выдающийся врач Александр Владимиров.

    Сегодня 12:00
    2
    просмотров
    В центре Днепра сдают в аренду квартиру, в которой не отключают свет: цена удивит
    В центре Днепра сдают в аренду квартиру, в которой не отключают свет: цена удивит

    В Днепре можно снять квартиру, где всегда есть свет.

    Сегодня 11:21
    5
    просмотров
    В Днепре изменили графики почасовых отключений: свет будут выключать еще чаще
    В Днепре изменили графики почасовых отключений: свет будут выключать еще чаще

    К сожалению, света снова будет мало.

    Сегодня 11:08
    1
    просмотров
    Взрыв в Днепре 18 июля: подробности от ОВА
    Взрыв в Днепре 18 июля: подробности от ОВА

    В Днепропетровской области сбили БпЛА.

    Сегодня 11:04
    5
    просмотров
    В Днепре на перекрестке проспекта Героев и бульвара Славы второй день посреди дороги стоит автобус
    В Днепре на перекрестке проспекта Героев и бульвара Славы второй день посреди дороги стоит автобус

    Загадочный автобус стоит второй день на ж/м Победа.

    Сегодня 10:47
    0
    просмотров
    Не покидайте укрытие: в Днепре раздался взрыв
    Не покидайте укрытие: в Днепре раздался взрыв

    Днепряне слышали взрыв.

    Сегодня 10:33
    3
    просмотров
    На Днепропетровщине горел продовольственный рынок (ВИДЕО)
    На Днепропетровщине горел продовольственный рынок (ВИДЕО)

    Надзвичайники ліквідували пожежу в Синельниківському районі.

    Сегодня 10:21
    4
    просмотров
    В Днепре на проспекте Яворницкого из-за ДТП трамвай перегородил дорогу: движение затруднено
    В Днепре на проспекте Яворницкого из-за ДТП трамвай перегородил дорогу: движение затруднено

    В центре Днепра трамвай, попавший в ДТП, перекрыл дорогу.

    Сегодня 10:07
    1
    просмотров
    В сутки огонь уничтожил 67 га экосистем Днепропетровщины: сохраняется V уровень опасности
    В сутки огонь уничтожил 67 га экосистем Днепропетровщины: сохраняется V уровень опасности

    В Днепропетровской области продолжается чрезвычайный (V) уровень пожарной опасности.

    Сегодня 09:55
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх