Получали «заказ» через соцсети: мужчины из Днепропетровщины поджигали квартиры в соседнем городе

Двое жителей Днепропетровщины задержаны за поджог квартир в Запорожье.

В ГУНП Запорожской области сообщили о задержании двух мужчин, поджигавших квартиры в Запорожье.

12 июля в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде одной из многоэтажек Хортицкого района двое неизвестных пытаются поджечь дверь квартиры. На место отправилась оперативная группа. Мужчин задержали.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что оба фигуранта — жители Днепропетровщины и уже имеют конфликт с законом. В отношении одного из них в районных судах Днепра рассматриваются уголовные введения по ряду особо тяжких преступлений.

38- и 33-летний мужчины получали заказы на поджог через социальную сеть, после выполнения «задания» снимали видео- и фотоотчеты.

Обоим правонарушителям сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Полицейские устанавливают причастность фигурантов к другим аналогичным преступлениям и их возможным сообщникам, — сообщили в публикации.

Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Каменском снова подожгли авто военного.

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