Получали «заказ» через соцсети: мужчины из Днепропетровщины поджигали квартиры в соседнем городе

В ГУНП Запорожской области сообщили о задержании двух мужчин, поджигавших квартиры в Запорожье.
12 июля в полицию поступило сообщение о том, что в подъезде одной из многоэтажек Хортицкого района двое неизвестных пытаются поджечь дверь квартиры. На место отправилась оперативная группа. Мужчин задержали.
В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что оба фигуранта — жители Днепропетровщины и уже имеют конфликт с законом. В отношении одного из них в районных судах Днепра рассматриваются уголовные введения по ряду особо тяжких преступлений.
38- и 33-летний мужчины получали заказы на поджог через социальную сеть, после выполнения «задания» снимали видео- и фотоотчеты.
Обоим правонарушителям сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 194 (Преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
Полицейские устанавливают причастность фигурантов к другим аналогичным преступлениям и их возможным сообщникам, — сообщили в публикации.
Обоим грозит до 10 лет лишения свободы.
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