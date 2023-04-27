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  • Полтысячи оккупантов, 21 БПЛА и 16 ББМ за сутки, — Генштаб сообщил о потерях врага

Полтысячи оккупантов, 21 БПЛА и 16 ББМ за сутки, — Генштаб сообщил о потерях врага

Сегодня 10:00
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По данным на утро четверга, 27 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 510 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 188 920 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 21 БПЛА и 16 ББМ.

Новости Днепра про Полтысячи оккупантов, 21 БПЛА и 16 ББМ за сутки, - Генштаб сообщил о потерях врага

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 188920 (+510) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3694 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7178 (+16) ед,
  • артиллерийских систем — 2887 (+10) ед,
  • РСЗО — 542 (+3) ед,
  • средства ПВО — 293 (+1) ед,
  • самолетов — 308 (+0) ед,
  • вертолетов — 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2461 (+21),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли /катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5805 (+13) ед,
  • специальная техника — 352 (+0)

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