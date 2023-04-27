Полтысячи оккупантов, 21 БПЛА и 16 ББМ за сутки, — Генштаб сообщил о потерях врага

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.23 ориентировочно составили:

По данным на утро четверга, 27 апреля, украинские военные ликвидировали за сутки 510 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 188 920 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 21 БПЛА и 16 ББМ.

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Враг не прекращает обстрелы: ситуация на фронте сегодня 27 апреля Российская федерация, несмотря на значительные потери, не отказывается от планов по оккупации Украины. Наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам. просмотров

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