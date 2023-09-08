Половина пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу в больнице: в каком они состоянии

По окончательным данным от ГСЧС, в результате ракетного удара по средам Кривого Рога 8 сентября пострадали 60 человек. Известно о 1 погибшем полицейском. Как выяснилось позже, он был вольнонаемным работником полиции охраны. Об этом сообщает Суспільне.
В больнице Кривого Рога находится 29 человек — это почти половина от общего количества пострадавших. Всех травмированных прооперировали. Они будут под наблюдением медиков. Один раненый будет лечиться амбулаторно, ему оказали необходимую помощь.
Трое пациентов – тяжелые. Состояние остальных оценивают как средней тяжести. У людей взрывно-обломочные ранения головы, туловища, грудной клетки, брюшной полости и конечностей.
Удар пришелся по админзданию полиции. В общей сложности из-за атаки девять правоохранителей ранены, трое из них были извлечены из-под завалов. В городе повреждены 14 административных зданий, культовое сооружение, 17 многоквартирных и 4 частных дома. Более четырех десятков авто.
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