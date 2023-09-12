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Половина большого города на Днепропетровщине осталась без света: в чем дело

Сегодня 17:41
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Жители Новомосковска сообщают об обесточивании половины города.

Новости Днепра про Половина большого города на Днепропетровщине осталась без света: в чем дело

Эту информацию подтвердил и городской голова Новомосковска Сергей Резник.

Мэр отмечает, что компания ДТЭК сообщает об аварии на подстанции, в результате которой пол города обесточены. В течение одного часа должны починить.

Соответственно, по водоснабжению по городу ситуация аналогичная: если в течение часа не подадут электричество, то подключаем альтернативные источники электропитания, – написал мэр на своей фейсбук-странице.

upd: Сергей Резник сообщил, что все уже в норме.

Напомним, ранее обесточили один из жилых массивов Днепра.

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