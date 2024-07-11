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  • Полностью застеленный коврами: в Днепре нашли «самый роскошный» двор в городе (ФОТО)

Полностью застеленный коврами: в Днепре нашли «самый роскошный» двор в городе (ФОТО)

Сегодня 16:10
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В Днепре нашли двор весь застеленный коврами.

Новости Днепра про Полностью застеленный коврами: в Днепре нашли

Тяжелый «люкс» был замечен в одном из дворов на ж/м Северный. У одного из подъездов придомовую территорию застелили коврами. Самый роскошный двор города показали в Facebook-сообществе «Жилмассив Северный».

Вот такие килимовые дорожки украшают улицы Северного. Интересно, обувь нужно снимать, – отмечает автор сообщения.

На распространившихся в сети фото видно, что почти вся территория возле подъезда застелена коврами. Некоторые из них совсем новенькие, а некоторые уже отжили свое.

Если бы это увидели лет 50 назад – сказали бы что здесь живут или миллионеры или душевно больные. А теперь это – хорошо, – комментируют фото в сети.

Вероятно, кто-то из местных жителей решил избавиться от старых ковров, а напоследок сделал своеобразный «уют» во дворе многоэтажки. Впрочем, такая «красота» простоит до первого же дождя.

Новости Днепра про Полностью застеленный коврами: в Днепре нашли

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