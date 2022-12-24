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Полная сумка боеприпасов: в Павлограде задержали мужчину

Сегодня 19:00
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В Павлограде в комендантский час задержали мужчину в бронежилете и с полной сумкой боеприпасов.

Новости Днепра про Полная сумка боеприпасов: в Павлограде задержали мужчину

Ночью 24 декабря во время комендантского часа правоохранители задержали мужчину в бронежилете и с большой сумкой. В ней находились 4 гранаты, запалы и 400 грамм тротила.

Полицейские выяснили, что 34-летний павлоградец не имеет никакого отношения к военной службе.

У мужчины дома провели обыск и нашли пневматическое оружие, почти 250 патронов разного калибра, два пакета с марихуаной, сигнальную ракету и запал к нему ножи.

Начаты уголовные производства по статьям 263 и 309 Уголовного кодекса Украины.

Новости Днепра про Полная сумка боеприпасов: в Павлограде задержали мужчину

Новости Днепра про Полная сумка боеприпасов: в Павлограде задержали мужчину

Новости Днепра про Полная сумка боеприпасов: в Павлограде задержали мужчину

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Новости Днепра про Полная сумка боеприпасов: в Павлограде задержали мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Полная сумка боеприпасов: в Павлограде задержали мужчинуРусский

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