Полная сумка боеприпасов: в Павлограде задержали мужчину

В Павлограде в комендантский час задержали мужчину в бронежилете и с полной сумкой боеприпасов.

Ночью 24 декабря во время комендантского часа правоохранители задержали мужчину в бронежилете и с большой сумкой. В ней находились 4 гранаты, запалы и 400 грамм тротила.

Полицейские выяснили, что 34-летний павлоградец не имеет никакого отношения к военной службе.

У мужчины дома провели обыск и нашли пневматическое оружие, почти 250 патронов разного калибра, два пакета с марихуаной, сигнальную ракету и запал к нему ножи.

Начаты уголовные производства по статьям 263 и 309 Уголовного кодекса Украины.

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