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  • Полез за «горячими турами»: в Кривом Роге мужчина ночью ворвался в помещение турфирмы

Полез за «горячими турами»: в Кривом Роге мужчина ночью ворвался в помещение турфирмы

Сегодня 12:56
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В Кривом Роге задержали мужчину, который ночью ворвался в помещение турфирмы.

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Об этом сообщили в полиции охраны Кривого Рога.

На днях полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить помещение турфирмы на проспекте Металлургов в Кривом Роге.

Он разбил окно камнем и забрался внутрь. Впрочем, грабитель не ожидал, что турфирма находится под охраной. Через несколько минут вора задержали.

Им оказался 38-летний житель Херсона, недавно переехавший в Кривой Рог. Горе-путешественника передали полиции.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге вандалы разрисовали памятный знак непристойными словами. Кроме этого, в Днепре в сквере «Прибрежном» скейтеры разрушают лавочки.

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