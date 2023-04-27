Полез за «горячими турами»: в Кривом Роге мужчина ночью ворвался в помещение турфирмы

Об этом сообщили в полиции охраны Кривого Рога.
На днях полицейские задержали мужчину, который пытался ограбить помещение турфирмы на проспекте Металлургов в Кривом Роге.
Он разбил окно камнем и забрался внутрь. Впрочем, грабитель не ожидал, что турфирма находится под охраной. Через несколько минут вора задержали.
Им оказался 38-летний житель Херсона, недавно переехавший в Кривой Рог. Горе-путешественника передали полиции.
Ранее мы писали, что в Кривом Роге вандалы разрисовали памятный знак непристойными словами. Кроме этого, в Днепре в сквере «Прибрежном» скейтеры разрушают лавочки.
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