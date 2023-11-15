Покушение на жизнь 83-летней бизнесвумен из Кривого Рога: стало известно кто хотел ей навредить

Как сообщили в областной полиции, 14 ноября провели обыск дома у подозреваемого в покушении на жизнь 83-летней женщины. Событие произошло еще 9 октября, когда местная жительница травмировалась из-за того, что кто-то бросил ей во двор гранату.
При установлении обстоятельств преступления выяснилось, что злоумышленник прикрепил гранату у домовладения, где проживала 83-летняя женщина. Когда потерпевшая открыла ворота, произошел взрыв, в результате которого пострадавшая получила телесные повреждения и попала в больницу.
Впоследствии правоохранителям удалось задержать 64-летнего криворожа, причастного к покушению на убийство. Дома у подозреваемого нашли еще три гранаты.
15 ноября задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.
Отметим, что местные СМИ сообщали, что потерпевшая – 83-летняя предпринимательница из Кривого Рога.
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