Покушение на убийство из-за долгов: на Днепропетровщине произошли кровавые разборки

В Синельниковском районе задержали подозреваемого в покушении на убийство.

В одном из поселков Синельниковского района 20 ноября чуть не произошло убийство. Как сообщили в областной полиции, около трех ночи в Васильевке-на-Днепре ссора закончилась резней.

28-летний местный житель трижды ударил ножом своего знакомого. Нападающий правоохранителям объяснил, что потерпевший должен ему деньги, но долги гасить не собирался. Так что между мужчинами возникла ссора.

Пострадавшего забрали в больницу, а нападавшего задержали, изъяв у него орудие преступления.

Следователи полиции Синельниковщины под процессуальным руководством прокуратуры сообщили фигуранту о подозрении по ч.2 ст.15 и ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. За покушение на убийство законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет. Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре на железнодорожной станции обнаружили труп мужчины.

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