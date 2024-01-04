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Покупка квартиры в Батуми: вторичка или новостройка

Сегодня 10:41
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Полезная информация!

Квартира — наиболее востребованный вид недвижимого имущества в большинстве стран, в том числе в Грузии. Инвестировать в жилье в курортных городах, таких как Батуми — это всегда удачное решение. Песчаные пляжи, вкусная кухня и богатая культура привлекают множество туристов и желающих переехать туда для постоянного проживания. Вы сможете выгодно перепродать или сдавать квартиру. 

Если недвижимость покупается для жизни, вам понравится мягкий климат и развитая инфраструктура. Стабильная экономика Грузии обеспечивает хорошие условия для бизнеса, инвестиций, образования и т.д. 

Новости Днепра про Покупка квартиры в Батуми: вторичка или новостройка

Главный вопрос, который встает при выборе квартиры — вторичное жилье или от застройщика. Подробнее о рынке вторичной недвижимости в Батуми можно узнать по ссылке — https://geoln.com/ru/property/georgia/batumi. Там же на сайте есть информация и о недвижимости в новостройках. 

Сравнение вторички и квартиры в новострое

Недвижимость в Батуми продается как собственниками, так и компаниями-застройщиками. Рассмотрим основные преимущества и недостатки каждого варианта.

Покупка у застройщика

Рынок первичного жилья предлагает большой выбор квартир, апартаментов и коттеджей разной ценовой политики. Главное преимущество предложений от застройщика — скидки на разные услуги, в частности на отделочные работы. 

Другие преимущества включают:

  • возможность оформления рассрочки;
  • современный, надежные и безопасные технологии строительства;
  • невысокая стоимость покупки на начальных этапах (дешевле всего — на стадии котлована);
  • на “чистый холст” проще делать ремонт.

Однако есть и недостатки. А именно:

  • не во всех новых районах хорошая инфраструктура;
  • есть вероятность, что проект превратится в долгострой;
  • распространенная проблема — соседство со стройкой.

Обязательно изучите район и репутацию застройщика перед тем, как заключать с ним сделку.

Вторичное жилье

Рынок вторичного жилья не ограничен “пустыми” районами. Покупатель может выбрать желаемое расположение, поскольку предложения есть по всему городу. Крайне выгодный вариант для инвестирования — квартиры в историческом районе. Они стабильно растут в цене из года в год.

Другие плюсы покупки вторички:

  • район обжит и имеет комфортную инфраструктуру;
  • квартира уже с ремонтом, поэтому можно въехать сразу же;
  • есть возможность поторговаться с собственником;
  • можно купить квартиру в самом центре города.

У вторичного жилья также есть минусы. А именно:

  • коммуникации скорее всего изношены, если предыдущий собственник не делал капитальный ремонт;
  • планировки старого, в том числе советского, образца;
  • обязательно необходимо изучить всю юридическую информацию (лучше подключить к этому специалиста).

Покупать вторичное жилье или квартиру в новостройке — личный выбор каждого. От зависит от бюджета, срочности и цели приобретения недвижимости. Наша главная рекомендация — не спешите и внимательно взвесьте все недостатки и преимущества.

Новости Днепра про Покупка квартиры в Батуми: вторичка или новостройкаРусский

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