Покупка квартиры в Батуми: вторичка или новостройка

Главный вопрос, который встает при выборе квартиры — вторичное жилье или от застройщика. Подробнее о рынке вторичной недвижимости в Батуми можно узнать по ссылке — https://geoln.com/ru/property/georgia/batumi. Там же на сайте есть информация и о недвижимости в новостройках.

Сравнение вторички и квартиры в новострое

Недвижимость в Батуми продается как собственниками, так и компаниями-застройщиками. Рассмотрим основные преимущества и недостатки каждого варианта.

Покупка у застройщика

Рынок первичного жилья предлагает большой выбор квартир, апартаментов и коттеджей разной ценовой политики. Главное преимущество предложений от застройщика — скидки на разные услуги, в частности на отделочные работы.

Другие преимущества включают:

возможность оформления рассрочки;

современный, надежные и безопасные технологии строительства;

невысокая стоимость покупки на начальных этапах (дешевле всего — на стадии котлована);

на “чистый холст” проще делать ремонт.

Однако есть и недостатки. А именно:

не во всех новых районах хорошая инфраструктура;

есть вероятность, что проект превратится в долгострой;

распространенная проблема — соседство со стройкой.

Обязательно изучите район и репутацию застройщика перед тем, как заключать с ним сделку.

Вторичное жилье

Рынок вторичного жилья не ограничен “пустыми” районами. Покупатель может выбрать желаемое расположение, поскольку предложения есть по всему городу. Крайне выгодный вариант для инвестирования — квартиры в историческом районе. Они стабильно растут в цене из года в год.

Другие плюсы покупки вторички:

район обжит и имеет комфортную инфраструктуру;

квартира уже с ремонтом, поэтому можно въехать сразу же;

есть возможность поторговаться с собственником;

можно купить квартиру в самом центре города.

У вторичного жилья также есть минусы. А именно:

коммуникации скорее всего изношены, если предыдущий собственник не делал капитальный ремонт;

планировки старого, в том числе советского, образца;

обязательно необходимо изучить всю юридическую информацию (лучше подключить к этому специалиста).

Покупать вторичное жилье или квартиру в новостройке — личный выбор каждого. От зависит от бюджета, срочности и цели приобретения недвижимости. Наша главная рекомендация — не спешите и внимательно взвесьте все недостатки и преимущества.