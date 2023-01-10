Поклонницу РФ из Никополя задержали на границе, когда та пыталась сбежать в Польшу

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

По словам пограничников, 43-летняя жительница Никополя ехала рейсовым автобусом через пункт пропуска на границе с Польшей. Во время проверки страниц в соцсетях оперативные сотрудники обнаружили ряд сообщений, свидетельствующих о ее пророссийских взглядах и поддержке вооруженной агрессии россии.

В частности, женщина распространяла призывы о поддержке действий РФ в Украине и ожидала «освобождения от нацистского режима», однако не дождалась и решила уехать в Польшу.

Сейчас он находится под стражей. Женщине сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников».