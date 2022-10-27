Пока ждем открытия McDonald’s: в Днепре сделали гигантский сладкий бургер

Очередным сладким шедевром поделился известный в Днепре кондитер Дмитрий Никифоренко. Вместо мяса, сыра и соленых огурцов – вкус апельсина, банана и ванильный бисквит.
Всем ценителям McDonald’s посвящено. Торт «Бургер». Вес 3кг. Внутри ванильный бисквит, крем Чиз, клубничное конфи, бананово-апельсиновый курд, — отметил кондитер.
В комментариях горожане отмечают, что заказчик торта явно соскучился по известной сети фастфуда.
Когда McDonald’s откроется в Днепре – неизвестно. В начале октября открылись рестораны в Киеве, Львове и Тернополе.
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