Пока никого не было дома: в Днепре мужчина развращал 8-летнюю дочь своей сожительницы

В Днепре мужчина развращал школьницу.

2 января к правоохранителям обратилась жительница Чечеловского района, и рассказала, что ее сожитель развращал ее 8-летнюю дочь, об этом сообщает горсовет Днепра.

Как оказалось, мужчина в течение двух месяцев совершал противоправные действия в отношении школьницы. Он пользовался отсутствием в доме других членов семьи и заставлял девочку совершать развратные действия.

После осмотра ребенка медиками было получено консультационное заключение специалиста по проблемам, связанным с сексуальным насилием над ребенком со стороны человека из близкого окружения.

Полиция проводит мероприятия по установлению местонахождения мужчины и его задержанию.

Напомним, ранее в Днепропетровской области задержали педофила, который изнасиловал 8-летнюю девочку. Ему грозит пожизненное заключение.

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