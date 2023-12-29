Пока еще опасно, особое внимание – Кривой Рог и Днепр, – Лысак

Тревога продолжается – будьте в безопасных местах!

В Днепре раздаются взрывы. Их прокомментировал Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

По его словам, пока еще опасно. Особое внимание – Кривой Рог и Днепр.

После ночного затишья россияне направили ракеты на Днепропетровщину! Пока еще опасно. Особое внимание – Кривой Рог и Днепр. Наша главная задача сейчас – сохранять спокойствие и позаботиться обо всех мерах безопасности, – написал он.

Будьте в безопасных местах!

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