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Похитил деньги, собранные для помощи Украине: в Литве осудили мужчину

Сегодня 07:15
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Литовский суд приговорил к двум годам и трем месяцам лишения свободы мужчину, который похитил средства, собранные для помощи Украине. Он использовал их для покупки автомобиля.

Новости Днепра про Похитил деньги, собранные для помощи Украине: в Литве осудили мужчину

Об этом сообщает прокуратура Литвы.

«Мужчина является жителем Каунаса, имеет десять судимостей. В октябре прошлого года он связался с человеком, который помогает украинским волонтерам, и пообещал купить и доставить в Украину 49 грузовых шин за 18 000 евро, собранных волонтерами», — говорится в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что за благотворительные деньги мужчина купил автомобиль BMW стоимостью 13 000 евро. По версии прокуратуры, в ходе следствия большинство похищенных денег было возвращено украинскому благотворительному фонду. Литовский суд приговорил мужчину к двум годам и трем месяцам лишения свободы.

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Новости Днепра про Похитил деньги, собранные для помощи Украине: в Литве осудили мужчинуУкраїнська Новости Днепра про Похитил деньги, собранные для помощи Украине: в Литве осудили мужчинуРусский

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