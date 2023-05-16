Похитил деньги, собранные для помощи Украине: в Литве осудили мужчину

В прокуратуре сообщили, что за благотворительные деньги мужчина купил автомобиль BMW стоимостью 13 000 евро. По версии прокуратуры, в ходе следствия большинство похищенных денег было возвращено украинскому благотворительному фонду. Литовский суд приговорил мужчину к двум годам и трем месяцам лишения свободы.

«Мужчина является жителем Каунаса, имеет десять судимостей. В октябре прошлого года он связался с человеком, который помогает украинским волонтерам, и пообещал купить и доставить в Украину 49 грузовых шин за 18 000 евро, собранных волонтерами», — говорится в сообщении.

Об этом сообщает прокуратура Литвы .

Литовский суд приговорил к двум годам и трем месяцам лишения свободы мужчину, который похитил средства, собранные для помощи Украине. Он использовал их для покупки автомобиля.

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