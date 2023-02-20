Похож на санки или солнечную батарею: в Днепре в окне многоэтажки заметили странное устройство

В окне многоэтажки в Днепре заметили чудо-устройство.

На окне многоэтажки по улице Осенней, 9А заметили удивительное устройство.

Как тебе такое, Илон Маск? — подписали фото днепряне в телеграмм-канале «ХД»

С первого взгляда конструкция напоминает то ли санки, то ли солнечную батарею. Что это такое точно знают только владельцы квартиры, но гугл нам подсказал, что это может быть либо солнечный коллектор, либо замысловатая система нагрева воды, использующая солнечную энергию.

Обычно такие устанавливают на дачах или в частном секторе, но днепряне креативный народ, поэтому решили использовать зеленые источники энергии в многоквартирном доме.

Вот так выглядит вакуумный солнечный коллектор. Это конструкция, состоящая из ряда ваккумных трубок (они часто сделаны из меди), объединенных между собой с помощью узла-теплосборника. Визуально такое устройство напоминает радиаторную батарею и имеет схожий принцип работы.

Обычно его используют в бытовых или промышленных масштабах для нагрева воды.

Не знаем как Илон Маск, но поклонники альтернативных источников энергии были бы в восторге.

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