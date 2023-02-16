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Похоронят сегодня: погиб 34-летний солдат из Днепропетровщины Юрий Якименко

Сегодня 06:45
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10 февраля проявил стойкость и мужество, но героически погиб солдат 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Юрий Якименко.

Новости Днепра про Похоронят сегодня: погиб 34-летний солдат из Днепропетровщины Юрий Якименко

Прощание с Героем состоится 16 февраля. Об этом сообщают в Telegram-канале Никополь. Оперативная информация.
 
Солдату 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Юрию Якименко было 34 года.

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Новости Днепра про Похоронят сегодня: погиб 34-летний солдат из Днепропетровщины Юрий ЯкименкоУкраїнська Новости Днепра про Похоронят сегодня: погиб 34-летний солдат из Днепропетровщины Юрий ЯкименкоРусский

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