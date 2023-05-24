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Похоронят его сегодня: погиб солдат Антон Загребельный из Каменского

Сегодня 21:25
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При сдерживании вооруженной агрессии российской федерации погиб солдат Загребельный Антон Сергеевич. Трагедия произошла 19 мая в Запорожской области.

Новости Днепра про Похоронят его сегодня: погиб солдат Антон Загребельный из Каменского

У защитника остались дочь, родители, сестра. 

Об этом сообщает пресс-служба Каменского городского совета.

Антон Загребельный родился 20 мая 1986 года в Каменском (тогдашнем Днепродзержинске). Окончил Днепродзержинский энергетический техникум. Всю жизнь работал в компьютерной отрасли. 25 февраля прошлого года призван по мобилизации.

Панихида состоится 25 мая в 11:00 в казацкой церкви Пресвятой Покрова ПЦУ по адресу: улица Сергея Слисаренко, 34. Похоронят воина в 12:00 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.

рови ПЦУ за адресою: вулиця Сергія Слісаренка, 34. Поховають воїна о 12:00 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.

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Новости Днепра про Похоронят его сегодня: погиб солдат Антон Загребельный из КаменскогоРусский

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