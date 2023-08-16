Погибший парень и шесть раненых: каковы последствия дневной атаки на Днепропетровщину

Уточненные данные рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Днем атаковали Межевскую общину в Синельниковском районе. В результате обстрела погиб 18-летний парень. Еще шесть человек, среди которых 2-летняя девочка, получили ранения.
В обществе есть немало разрушений. Началось три пожара, которые спасатели уже обуздали. Изуродованы 49 частных домов. Повреждены сельскохозяйственное предприятие, учебное заведение. Избиты авто.
12 человек обратились за психологической помощью.
Также снова обстреляли Никополь и Марганецкую общину. Пострадал 63-летний мужчина. Получил минно-взрывную травму и осколочное ранение. В состоянии средней тяжести он был госпитализирован. Повреждены кафе, 14 жилых домов, 8 хозяйственных построек, авто и 5 линий электропередач. Разбиты 40 солнечных панелей.
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