Погибли три выпускницы: на Днепропетровщине вынесли приговор мужчине, по пьяне совершившему смертельное ДТП

Подвыпившего мужчину за руль и совершил ДТП, в результате которого погибли три 17-летних девушек, назначили наказание.

В прошлом году, в июне 2023 года, правоохранитель в состоянии алкогольного опьянения совершил смертельное ДТП вблизи поселка Новгородка в Кировоградской области. Он отвозил подростков с празднования выпускного – внутри авто находилось семь выпускников. Водитель потерял управление, в результате чего машина взлетела в кювет и опрокинулась. В результате аварии погибли три 17-летних девушки. Еще четверо пассажиров получили многочисленные травмы.

На днях ему вынесли приговор.

Об этом рассказали в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Мужчину признали виновным в нарушении правил безопасности в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой гибель нескольких человек и оставление в опасности.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет с запретом управлять транспортными средствами сроком 10 лет.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве вынесли приговор охраннику, в результате действий которого погибли три человека.

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