Погибли люди, разрушены дома: враг обстрелял Червоногригорьевскую громаду на Днепропетровщине

С утра 4 марта Россия уже несколько раз обстреляла Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО. К сожалению, есть погибшие среди гражданского населения.

В Червоногригорьевской громаде из-за вражеских снарядов погибли два человека — 57-летняя женщина и 68-летний мужчина. Об этом сообщает ДнепрОВА.

Кроме того, подверглась разрушениям гражданская инфраструктура города.

«Повреждены 8 частных домов, 2 хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод. В Никополе изуродован отель», — уточняется в сообщении.

Сейчас последствия атак и масштабы разрушений продолжают выяснять.

Редакция dnepr.info выражает соболезнования родным погибших.

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