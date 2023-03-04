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  • Погибли люди, разрушены дома: враг обстрелял Червоногригорьевскую громаду на Днепропетровщине

Погибли люди, разрушены дома: враг обстрелял Червоногригорьевскую громаду на Днепропетровщине

Сегодня 14:07
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С утра 4 марта Россия уже несколько раз обстреляла Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО. К сожалению, есть погибшие среди гражданского населения.

Новости Днепра про Погибли люди, разрушены дома: враг обстрелял Червоногригорьевскую громаду на Днепропетровщине

В Червоногригорьевской громаде из-за вражеских снарядов погибли два человека — 57-летняя женщина и 68-летний мужчина. Об этом сообщает ДнепрОВА.

Кроме того, подверглась разрушениям гражданская инфраструктура города.

«Повреждены 8 частных домов, 2 хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод. В Никополе изуродован отель», — уточняется в сообщении.

Новости Днепра про Погибли люди, разрушены дома: враг обстрелял Червоногригорьевскую громаду на Днепропетровщине

Сейчас последствия атак и масштабы разрушений продолжают выяснять.

Редакция dnepr.info выражает соболезнования родным погибших.

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Новости Днепра про Погибли люди, разрушены дома: враг обстрелял Червоногригорьевскую громаду на ДнепропетровщинеУкраїнська Новости Днепра про Погибли люди, разрушены дома: враг обстрелял Червоногригорьевскую громаду на ДнепропетровщинеРусский

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