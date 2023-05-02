Погибли двое: в Никопольском районе столкнулись два автомобиля

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
ДТП произошло между селами Чумаки и Сергеевка Томаковской поселковой территориальной громады.
По прибытию на место происшествия чрезвычайники установили, что произошло лобовое столкновение легковых автомобилей «BYD» и «Volkswagen Passat». В результате аварии погибли водители указанных транспортных средств.
Двоих мужчин без признаков жизни извлекли из изуродованных автомобилей с помощью аварийно-спасательного оборудования.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
Читайте також:
Автор:
Во вторник, 2 мая, Укрпочта объявила о начале голосования за…
Сегодня, 2 мая, в 16:12 на линию «101» сообщили, что…
Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на…
За два двигателя они хотели выручить более 400 тысяч долларов.
Во вторник, 2 мая, Укрпочта объявила о начале голосования за новую марку ко Дню защиты детей.
Сегодня, 2 мая, в 16:12 на линию «101» сообщили, что из квартиры одного из домов на проспекте Богдана Хмельницкого идет густой дым.
Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.
Важная информация!
За два двигателя они хотели выручить более 400 тысяч долларов.
Субсидии в Днепре и по всей Украине назначаются два раза в год: с октября по 30 апреля – на период отопительного сезона, и с мая по 30 сентября – на неотапливаемый период. Тем, кто уже оформил себе дополнительную помощь на…
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину это уже 16 утопленник, обнаруженный в Тисе на участках границы с Румынией и Венгрией.
В Павлограде увеличилось количество раненых.
Сегодня, 2 мая, на автодороге Р-37 между селами Чумаки и Сергеевка Никопольского района произошла авария.
В Кривом Роге заметили аномально крупный гриб.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!