Погибли двое: на трассе Днепр-Павлоград BMW врезался в отбойник и вылетел на поле

В Синельниковском районе произошло смертельное ДТП.

По словам очевидцев, в Синельниковском районе на трассе Днепр-Павлоград в ДТП погибли два человека. Предварительно известно, что водитель BMW не справился с управлением и влетел в отбойник, после чего автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся. Машину сильно смяло и отбросило на поле.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир. На месте работают спасатели и полиция.

Очевидцы опубликовали фото с места ДТП.

Напомним, вчера в пригороде Днепра горящая фура врезалась в маршрутку. В результате ДТП пострадал водитель грузовика и пассажиры автобуса.

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