Погибла женщина: россияне обстреляли полицейских, эвакуировавших жителей Бахмута

Об этом сообщает ГУНП в Донецкой области.
«Правоохранители получили информацию, что в Бахмуте нуждается в эвакуации группа местных жителей в количестве примерно 20 человек. Здание, где они укрылись, расположено в максимальной близости к линии фронта. Чтобы освободить людей, понадобились значительные силы и ресурсы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что граждане забирали военные на спецтранспорте и в оговоренной локации передавали их полицейским. С линии боевых действий людей вывозили отдельными группами. Эвакуировать удалось только 5 человек, которые в то время находились в укрытии, местонахождение других неизвестно.
«Дорогой враг накрыл экипажи огнем. Пожилую женщину убило на глазах у сына, остальные люди не пострадали. Несмотря на беспощадные обстрелы, слаженные действия участников операции позволили избежать значительных жертв», — сообщили полицейские.
Глава полиции Донецкой области Руслан Осипенко поблагодарил всех, кто был вовлечен в проведение мероприятий, и призвал эвакуироваться жителей Константиновки и Часового Яра, а также всех населенных пунктов, приближенных к «горячим точкам».
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