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  • Погибла женщина: россияне обстреляли полицейских, эвакуировавших жителей Бахмута

Погибла женщина: россияне обстреляли полицейских, эвакуировавших жителей Бахмута

Сегодня 22:00
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Российские войска обстреляли группу правоохранителей, вывозивших жителей Бахмута (Донецкая область) в более безопасное место. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Новости Днепра про Погибла женщина: россияне обстреляли полицейских, эвакуировавших жителей Бахмута

Об этом сообщает ГУНП в Донецкой области.

 

«Правоохранители получили информацию, что в Бахмуте нуждается в эвакуации группа местных жителей в количестве примерно 20 человек. Здание, где они укрылись, расположено в максимальной близости к линии фронта. Чтобы освободить людей, понадобились значительные силы и ресурсы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что граждане забирали военные на спецтранспорте и в оговоренной локации передавали их полицейским. С линии боевых действий людей вывозили отдельными группами. Эвакуировать удалось только 5 человек, которые в то время находились в укрытии, местонахождение других неизвестно.

 

«Дорогой враг накрыл экипажи огнем. Пожилую женщину убило на глазах у сына, остальные люди не пострадали. Несмотря на беспощадные обстрелы, слаженные действия участников операции позволили избежать значительных жертв», — сообщили полицейские.

Глава полиции Донецкой области Руслан Осипенко поблагодарил всех, кто был вовлечен в проведение мероприятий, и призвал эвакуироваться жителей Константиновки и Часового Яра, а также всех населенных пунктов, приближенных к «горячим точкам».

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Новости Днепра про Погибла женщина: россияне обстреляли полицейских, эвакуировавших жителей БахмутаУкраїнська Новости Днепра про Погибла женщина: россияне обстреляли полицейских, эвакуировавших жителей БахмутаРусский

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