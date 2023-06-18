Погибла 20-летняя девушка: ночью в Днепре произошло смертельное ДТП (ФОТО)

В субботу, 17 июня, в Днепре на Криворожском шоссе Чечеловского района произошла авария. Там автомобиль марки Subaru Forester съехал в кювет и врезался в дерево.

Вызов о ДТП поступил в Службу спасения «101» в 22:12. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место вызова, спасатели предварительно установили, что водитель легковушки не справился с управлением, съехал в кювет и допустил столкновение в дерево. Чтобы извлечь из искореженной машины тела водителя и пассажирки, сотрудникам ГСЧС пришлось срезать крышу транспортного средства с помощью гидравлического инструмента.

Водителя, 1994 года рождения, с переломом нижних конечностей и черепно-мозговой травмой экстренно госпитализировали в больницу города. Также с переднего пассажирского сиденья было изъято бездыханное тело девушки, 2003 года рождения, и передано представителям полиции.

Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства смертельного ДТП.

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