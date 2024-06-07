Погибают на железной дороге из-за селфи: на Днепропетровщине призвали родителей заботиться о безопасности детей

В апреле и мае 2024 года на железной дороге участились несчастные случаи с детьми.

За последние два месяца на железной дороге от наезда поезда и поражения электрическим током пострадали пять детей, двое из них погибли.

Об этом сообщили в Приднепровской железной дороге в Facebook.

Там рассказали, что чаще всего дети ради забав вылезают на крышу поезда и фотографируются. Как следствие, их сильно бьет током, что приводит к сильным травмам и смерти. Также на детей может наехать поезд.

Родителей призывают рассказывать детям об опасности у железной дороги и заботиться о них.

“Обращаемся к родителям и опекунам: объясните детям опасность игры вблизи железнодорожных путей, зацепинга, селфи на подвижном составе и инфраструктурных объектах. Подчеркните, что легкомыслие, опрометчивость и пренебрежение правилами безопасности часто имеют непоправимые трагические последствия. Научите детей безопасному поведению на железнодорожном транспорте, в том числе и собственному примеру. Помните: заботиться о безопасности детей – это ваша обязанность!”, — отметили в Приднепровской железной дороге.

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