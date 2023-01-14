Погиб полицейский: под Днепром столкнулись патрульная машина и фура (ВИДЕО)

В субботу утром, 14 января, на главном въезде в Петропавловку Днепропетровской области произошла ужасная авария. Столкнулись автомобиль патрульной полиции и фура с прицепом.

Видео с места ДТП появилось на YouTube-канале PETROPAVLIVKA CITY.

По предварительной информации от очевидцев, автомобиль правоохранителей двигался со стороны Донецкой области. Водитель, предположительно, не справился с управлением, поэтому машину занесло и она столкнулась с фурой. Грузовое авто слетело в кювет и перевернулось.

Пострадали двое сотрудников полиции. Их оперативно доставили в больницу Першотравенска, однако одного из пострадавших спасти, к сожалению, так и не удалось. Второй находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства выясняются.

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