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Погиб полицейский: под Днепром столкнулись патрульная машина и фура (ВИДЕО)

Сегодня 11:55
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В субботу утром, 14 января, на главном въезде в Петропавловку Днепропетровской области произошла ужасная авария. Столкнулись автомобиль патрульной полиции и фура с прицепом.

Новости Днепра про Погиб полицейский: под Днепром столкнулись патрульная машина и фура (ВИДЕО)

Видео с места ДТП появилось на YouTube-канале PETROPAVLIVKA CITY.

По предварительной информации от очевидцев, автомобиль правоохранителей двигался со стороны Донецкой области. Водитель, предположительно, не справился с управлением, поэтому машину занесло и она столкнулась с фурой. Грузовое авто слетело в кювет и перевернулось. 

Новости Днепра про Погиб полицейский: под Днепром столкнулись патрульная машина и фура (ВИДЕО) Новости Днепра про Погиб полицейский: под Днепром столкнулись патрульная машина и фура (ВИДЕО)

Пострадали двое сотрудников полиции. Их оперативно доставили в больницу Першотравенска, однако одного из пострадавших спасти, к сожалению, так и не удалось. Второй находится в тяжелом состоянии.

Новости Днепра про Погиб полицейский: под Днепром столкнулись патрульная машина и фура (ВИДЕО)

Обстоятельства выясняются. 

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Новости Днепра про Погиб полицейский: под Днепром столкнулись патрульная машина и фура (ВИДЕО)Українська Новости Днепра про Погиб полицейский: под Днепром столкнулись патрульная машина и фура (ВИДЕО)Русский

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