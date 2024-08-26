Погиб мужчина, раненые дети: в Никополе из-за артобстрела повреждены дома и супермаркет

Во время артобстрела Никополя погиб 47-летний мужчина. Предварительно есть шесть пострадавших. Среди них – 14-летняя девушка.

Об еще одной трагедии в области сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

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Днепр меняется каждый день. На месте, где стояли старые полуразбитые…

Тут продавали вино и жили люди: что раньше было на месте популярного отеля в центре Днепра Днепр меняется каждый день. На месте, где стояли старые полуразбитые здания сегодня уже стоят новострои. Это не обязательно жилые дома, это могут быть торговые центры, магазины, гостиницы. Город обретает новое «лицо». То, как он выглядел раньше можно увидеть только на… 5 просмотров