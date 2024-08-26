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  • Погиб мужчина, раненые дети: в Никополе из-за артобстрела повреждены дома и супермаркет

Погиб мужчина, раненые дети: в Никополе из-за артобстрела повреждены дома и супермаркет

Сегодня 14:35
просмотров

В Никополе на Днепропетровщине из-за артобстрела погиб мужчина.

Новости Днепра про Погиб мужчина, раненые дети: в Никополе из-за артобстрела повреждены дома и супермаркет

Об еще одной трагедии в области сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак.

Во время артобстрела Никополя погиб 47-летний мужчина. Предварительно есть шесть пострадавших. Среди них – 14-летняя девушка.

Все госпитализированы. Один мужчина «тяжелый», остальные – в состоянии средней тяжести. Изуродованные супермаркет, многоэтажки, легковушки.

Информация уточняется, — сообщили в ДнепрОВА.

Новости Днепра про Погиб мужчина, раненые дети: в Никополе из-за артобстрела повреждены дома и супермаркет

Новости Днепра про Погиб мужчина, раненые дети: в Никополе из-за артобстрела повреждены дома и супермаркет

Новости Днепра про Погиб мужчина, раненые дети: в Никополе из-за артобстрела повреждены дома и супермаркет

Новости Днепра про Погиб мужчина, раненые дети: в Никополе из-за артобстрела повреждены дома и супермаркет

Новости Днепра про Погиб мужчина, раненые дети: в Никополе из-за артобстрела повреждены дома и супермаркет

Читайте также:

Новости Днепра про Погиб мужчина, раненые дети: в Никополе из-за артобстрела повреждены дома и супермаркетУкраїнська Новости Днепра про Погиб мужчина, раненые дети: в Никополе из-за артобстрела повреждены дома и супермаркетРусский

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