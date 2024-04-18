Погрызла предплечье до крови: в Днепре на пожилую женщину напала собака

На жительницу Днепра напала собака.

На днях в «скорую» поступил вызов к человеку, которого укусила собака, сообщил медик Новокодакской подстанции Влад Боднюк. Приехав по указанному адресу, фельдшеры увидели пожилую женщину, у которой было ранено предплечье.

Как рассказала медикам, пострадавшая, на нее набросилась собака и укусила за предплечье.

По приезду по вызову медик обнаружила артериальное кровотечение из сосудов правого предплечья. Не теряя времени немедленно были наложены артериальный жгут и бандаж на рваную рану мягких тканей, проведено обезболивание, инфузионная и кислородную терапию, рассказал медик.

Пожилую женщину, с диагнозом рваную рану левого предплечья и артериальное кровотечение, госпитализировали в профильное медучреждение. В настоящее время жизни днепрянки ничего не угрожает.

Медики призывают не забывать о правилах обращения с собаками.

Правила обращения с собаками

Не заходите на охраняемые собаками территории без сопровождения лиц, способных контролировать их. Избегайте скопления стай, обходите их другим путём. Не нужно поворачиваться спиной, отворачивать резко голову, смотреть внимательно на животное.

Если встретили собаку вместе с ее хозяином, то необходимо обязательно спросить разрешения, прежде чем гладить животное. Не совершайте быстрых суетливых движений и не подходите к собаке сзади.

Чаще всего незнакомые собаки подходят для того, чтобы обнюхать и пойти дальше по своим делам. Поэтому нужно оставаться спокойным, избегать прямого взгляда в глаза и ни в коем случае не бежать, поскольку это инстинктивная реакция на опасность.

Никогда не дразните собаку, не трогайте ее миски, еду, игрушки, место отдыха. Если собака идет с хозяином, но без намордника и поводка, не совершайте резких жестов в сторону владельца, ведь это может спровоцировать защитную реакцию.

Иногда собака проявляет игровое поведение, которое неподготовленному человеку сложно отличить от агрессивного. Если Вы не уверены в намерениях собаки, сохраняйте покой, не разговаривайте с ней и не провоцируйте активными движениями.

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