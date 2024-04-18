Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погрызла предплечье до крови: в Днепре на пожилую женщину напала собака

Сегодня 20:44
просмотров

На жительницу Днепра напала собака.

Новости Днепра про Погрызла предплечье до крови: в Днепре на пожилую женщину напала собака

На днях в «скорую» поступил вызов к человеку, которого укусила собака, сообщил медик Новокодакской подстанции Влад Боднюк. Приехав по указанному адресу, фельдшеры увидели пожилую женщину, у которой было ранено предплечье.

Как рассказала медикам, пострадавшая, на нее набросилась собака и укусила за предплечье.

По приезду по вызову медик обнаружила артериальное кровотечение из сосудов правого предплечья. Не теряя времени немедленно были наложены артериальный жгут и бандаж на рваную рану мягких тканей, проведено обезболивание, инфузионная и кислородную терапию, рассказал медик.

Пожилую женщину, с диагнозом рваную рану левого предплечья и артериальное кровотечение, госпитализировали в профильное медучреждение. В настоящее время жизни днепрянки ничего не угрожает.

Медики призывают не забывать о правилах обращения с собаками.

Правила обращения с собаками

Не заходите на охраняемые собаками территории без сопровождения лиц, способных контролировать их. Избегайте скопления стай, обходите их другим путём. Не нужно поворачиваться спиной, отворачивать резко голову, смотреть внимательно на животное.

Если встретили собаку вместе с ее хозяином, то необходимо обязательно спросить разрешения, прежде чем гладить животное. Не совершайте быстрых суетливых движений и не подходите к собаке сзади.

Чаще всего незнакомые собаки подходят для того, чтобы обнюхать и пойти дальше по своим делам. Поэтому нужно оставаться спокойным, избегать прямого взгляда в глаза и ни в коем случае не бежать, поскольку это инстинктивная реакция на опасность.

Никогда не дразните собаку, не трогайте ее миски, еду, игрушки, место отдыха. Если собака идет с хозяином, но без намордника и поводка, не совершайте резких жестов в сторону владельца, ведь это может спровоцировать защитную реакцию.

Иногда собака проявляет игровое поведение, которое неподготовленному человеку сложно отличить от агрессивного. Если Вы не уверены в намерениях собаки, сохраняйте покой, не разговаривайте с ней и не провоцируйте активными движениями.

Читайте также:

Новости Днепра про Погрызла предплечье до крови: в Днепре на пожилую женщину напала собакаУкраїнська Новости Днепра про Погрызла предплечье до крови: в Днепре на пожилую женщину напала собакаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре 19 апреля на некоторых улицах будут выключать свет почти на весь день: адреса
    Новости Днепра
    Сегодня 21:25
    В Днепре 19 апреля на некоторых улицах будут выключать свет почти на весь день: адреса

    В Днепре в пятницу будут выключать свет.

    Дворец детей и юношества в районе Инфиза в Днепре стал архитектурным памятником: что о нем известно
    Новости Днепра
    Сегодня 18:00
    Дворец детей и юношества в районе Инфиза в Днепре стал архитектурным памятником: что о нем известно

    В Днепре рассказали историю Дворца детей и юношества, расположенного неподалеку…

    В 1950-х годах на Монастырском острове была необычная башня (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:53
    В 1950-х годах на Монастырском острове была необычная башня (ФОТО)

    Первое колесо обозрения появилось на острове в 1930-х годах. Привезли…

    Показали фото с места «прилетов» вблизи Днепра, где произошли пожары в результате ракетного удара
    Новости Днепра
    Сегодня 16:59
    Показали фото с места «прилетов» вблизи Днепра, где произошли пожары в результате ракетного удара

    В Днепровском районе потушили пожары на местах "прилетов" российских ракет.

    Последние новости

    На Днепропетровщине сосед две недели выносил из комнаты студентки в общежитии ценные вещи
    На Днепропетровщине сосед две недели выносил из комнаты студентки в общежитии ценные вещи

    Нахального грабителя задержали в Желтых Водах.

    Сегодня 22:00
    2
    просмотров
    В Днепре 19 апреля на некоторых улицах будут выключать свет почти на весь день: адреса
    В Днепре 19 апреля на некоторых улицах будут выключать свет почти на весь день: адреса

    В Днепре в пятницу будут выключать свет.

    Сегодня 21:25
    1
    просмотров
    Житель Кривого Рога забил до смерти свою старую маму
    Житель Кривого Рога забил до смерти свою старую маму

    Житель Кривого Рога убил свою мать.

    Сегодня 20:02
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине снова не будут включать уличное освещение
    На Днепропетровщине снова не будут включать уличное освещение

    Это делают для экономии.

    Сегодня 19:25
    2
    просмотров
    В Павлограде просят о помощи в поисках 58-летнего мужчины, пропавшего 10 дней назад
    В Павлограде просят о помощи в поисках 58-летнего мужчины, пропавшего 10 дней назад

    В Павлограде ищут 58-летнего мужчину.

    Сегодня 18:39
    1
    просмотров
    Дворец детей и юношества в районе Инфиза в Днепре стал архитектурным памятником: что о нем известно
    Дворец детей и юношества в районе Инфиза в Днепре стал архитектурным памятником: что о нем известно

    В Днепре рассказали историю Дворца детей и юношества, расположенного неподалеку от Инфиза.

    Сегодня 18:00
    2
    просмотров
    В 1950-х годах на Монастырском острове была необычная башня (ФОТО)
    В 1950-х годах на Монастырском острове была необычная башня (ФОТО)

    Первое колесо обозрения появилось на острове в 1930-х годах. Привезли его из парка Глобы. Но ранее на ее месте была вышка, куда могли подняться все желающие и посмотреть на реку, левый берег Днепра или парк.

    Сегодня 17:53
    3
    просмотров
    Показали фото с места «прилетов» вблизи Днепра, где произошли пожары в результате ракетного удара
    Показали фото с места «прилетов» вблизи Днепра, где произошли пожары в результате ракетного удара

    В Днепровском районе потушили пожары на местах "прилетов" российских ракет.

    Сегодня 16:59
    13
    просмотров
    Отрезало несколько пальцев: в Кривом Роге во время работы травмировался железнодорожник
    Отрезало несколько пальцев: в Кривом Роге во время работы травмировался железнодорожник

    В Кривом Роге на Днепропетровщине во время работы травмировался железнодорожник.

    Сегодня 16:33
    3
    просмотров
    В Днепре две недели на выходных трамваи и троллейбусы будут ездить по-другому: детали
    В Днепре две недели на выходных трамваи и троллейбусы будут ездить по-другому: детали

    Две недели в выходные ряд трамваев и троллейбусов сменит маршрут.

    Сегодня 15:44
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх