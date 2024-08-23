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  • Пограничники спасли обессиленного жителя Кривого Рога, который не смог вплавь сбежать из Украины

Пограничники спасли обессиленного жителя Кривого Рога, который не смог вплавь сбежать из Украины

Сегодня 12:32
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Мужчина из-за усталости не смог доплыть до другого берега, но к счастью, его спасли пограничники.

Новости Днепра про Пограничники спасли обессиленного жителя Кривого Рога, который не смог вплавь сбежать из Украины

32-летний криворожец пытался сбежать из Украины вплавь через Днестр.

Пограничники на гидроцикле задержали обессиленного мужчину при попытке переплыть реку, чтобы добраться до Молдовы. Путешественник едва не утонул из-за стремительного и холодного течения.

Патрулируя речной участок границы, пограничный наряд заметил обессиленного пловца. Используя водный мотоцикл, пограничники быстро добрались до мужчины. Нарушителя доставили на берег.

Смельчаку теперь грозит немалый штраф или административный арест.

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Новости Днепра про Пограничники спасли обессиленного жителя Кривого Рога, который не смог вплавь сбежать из УкраиныУкраїнська Новости Днепра про Пограничники спасли обессиленного жителя Кривого Рога, который не смог вплавь сбежать из УкраиныРусский

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