Пограничники спасли обессиленного жителя Кривого Рога, который не смог вплавь сбежать из Украины

Мужчина из-за усталости не смог доплыть до другого берега, но к счастью, его спасли пограничники.

32-летний криворожец пытался сбежать из Украины вплавь через Днестр.

Пограничники на гидроцикле задержали обессиленного мужчину при попытке переплыть реку, чтобы добраться до Молдовы. Путешественник едва не утонул из-за стремительного и холодного течения.

Патрулируя речной участок границы, пограничный наряд заметил обессиленного пловца. Используя водный мотоцикл, пограничники быстро добрались до мужчины. Нарушителя доставили на берег.

Смельчаку теперь грозит немалый штраф или административный арест.

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