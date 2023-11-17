Пограничники со стрельбой останавливали бежавшего в Словакию жителя Днепра

Жителя Днепра ловили на границе со стрельбой.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

На днях задержали гражданина Словакии и двух украинцев — жителей Днепра и Херсона, пытавшихся незаконно пересечь госграницу в направлении Словакии. Нарушителей пограничники заметили на камерах видеонаблюдения, после чего позвали подмогу, чтобы помешать мужчинам сбежать из Украины.

Когда мужчины заметили, что за ними гонятся пограничники, то пытались от них убежать. Чтобы остановить нарушителей, правоохранители произвели несколько упреждающих выстрелов в воздух.

В нескольких сотнях метров до границы нарушителей удалось задержать. Два из них имели украинские паспорта, а третий оказался гражданином Словакии. Как выяснилось потом, именно последний задержанный организовал бегство за пределы Украины. Также у него был напарник, житель пограничной деревни, который искал «клиентов». За свои услуги «турагенты» брали по 5 тысяч долларов.

Всех троих задержали. Украинцев привлекут к ответственности за попытку незаконного пересечения госграницы, а гражданина Словакии подозревают в незаконной переправке лиц за границу и неповиновении работнику ГНСУ, за что предусмотрена уголовная ответственность.

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