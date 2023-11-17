Пограничники со стрельбой останавливали бежавшего в Словакию жителя Днепра

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
На днях задержали гражданина Словакии и двух украинцев — жителей Днепра и Херсона, пытавшихся незаконно пересечь госграницу в направлении Словакии. Нарушителей пограничники заметили на камерах видеонаблюдения, после чего позвали подмогу, чтобы помешать мужчинам сбежать из Украины.
Когда мужчины заметили, что за ними гонятся пограничники, то пытались от них убежать. Чтобы остановить нарушителей, правоохранители произвели несколько упреждающих выстрелов в воздух.
В нескольких сотнях метров до границы нарушителей удалось задержать. Два из них имели украинские паспорта, а третий оказался гражданином Словакии. Как выяснилось потом, именно последний задержанный организовал бегство за пределы Украины. Также у него был напарник, житель пограничной деревни, который искал «клиентов». За свои услуги «турагенты» брали по 5 тысяч долларов.
Всех троих задержали. Украинцев привлекут к ответственности за попытку незаконного пересечения госграницы, а гражданина Словакии подозревают в незаконной переправке лиц за границу и неповиновении работнику ГНСУ, за что предусмотрена уголовная ответственность.
Читайте также:
Автор:
При оплате электроэнергии через кассу, терминалы самообслуживания и т.п. легко…
Сегодня ночью, 17 ноября, в Днепре произошел вопиющий случай.
В 1960-х годах Днепр переживал развитие и послевоенную реконструкцию. Обустраивались…
Зимние каникулы в Днепре не за горами.
При оплате электроэнергии через кассу, терминалы самообслуживания и т.п. легко ошибиться при наборе цифр лицевого счета и тогда деньги могут «уйти» на чужой счет. Ситуация довольно неприятная, но исправить ее можно
Сегодня ночью, 17 ноября, в Днепре произошел вопиющий случай.
Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!
В Днепре возродили колхоз.
В 1960-х годах Днепр переживал развитие и послевоенную реконструкцию. Обустраивались зеленые зоны, устанавливались новые аттракционы для горожан, появлялись театры.
В Каменском произошел "хлопок" в отремонтированном автомобиле.
Сейчас украинцы платят за электроэнергию 2,64 грн за киловатт-час. Впрочем, в 2024 году после завершения отопительного сезона цена может вырасти на 15%.
Стало известно, кем был мужчина, которого убил дрон в Никополе 14 ноября.
Зима уже близко – готовьте теплые вещи!
Зимние каникулы в Днепре не за горами.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!