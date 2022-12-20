Пограничники обнаружили древнеримское поселение под Херсоном

Об этом сообщает ГПСУ.
«На глубине около метра начали появляться обломки амфор и кувшинов», — говорится в сообщении.
О находке военнослужащие сообщили местным археологам и дальнейшие инженерные работы там не проводились, чтобы сохранить ценные для истории артефакты.
«После победы на этом месте будет работать археологическая экспедиция», — добавляют в ГПСУ.
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