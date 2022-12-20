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Пограничники обнаружили древнеримское поселение под Херсоном

Сегодня 18:45
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В Херсонской области во время обустройства фортификационных сооружений на побережье Днепра пограничники наткнулись на останки древнеримского поселения.

Новости Днепра про Пограничники обнаружили древнеримское поселение под Херсоном

Об этом сообщает ГПСУ.

«На глубине около метра начали появляться обломки амфор и кувшинов», — говорится в сообщении.

О находке военнослужащие сообщили местным археологам и дальнейшие инженерные работы там не проводились, чтобы сохранить ценные для истории артефакты.

«После победы на этом месте будет работать археологическая экспедиция», — добавляют в ГПСУ.

 

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