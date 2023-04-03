Поговорил по телефону и погиб: ссора в Павлограде завершилась смертью

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области.
На улице Григория Шияна 2 апреля обнаружили тело мужчины с телесными повреждениями. Полицейские установили, что накануне между двумя знакомыми возникла ссора, и при встрече один из них ударил другого газовым ключом. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Преступником оказался 25-летний житель Павлограда. Его задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения до суда на время следствия.
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