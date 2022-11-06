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Погода в Днепре в воскресенье, 6 ноября: пасмурно и без осадков

Сегодня 06:15
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Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про Погода в Днепре в воскресенье, 6 ноября: пасмурно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Без осадков! Утром температура воздуха +1°. До обеда столбики термометра будут показывать до +7°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 6 ноября:

  • Если грибов уродилось мало — зима будет снежной и суровой.
  • Если вороны устроили в небе хороводы — к снегопаду.
  • Ворона каркает — к метели.

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