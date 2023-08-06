Погода в Днепре в воскресенье, 6 августа: ожидается очень жаркий день

Зонт сегодня не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показывать до +37°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 6 августа:

Теплый ветер несет ненастье.

Утренний дождь — к обеду распогодится.

Ветер дует с юга — будет дождь.

Роса долго не уходит — к грозе.

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