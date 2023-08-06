Погода в Днепре в воскресенье, 6 августа: ожидается очень жаркий день

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показывать до +37°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.
Народные приметы на 6 августа:
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В одном из поселков Новомосковского района 34-летний мужчина жестоко убил односельчанку.
Сегодня на Солнце произошел мощный выброс корональной массы.
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Несчастный случай на Днепропетровщине произошел 4 августа поздно вечером.
В городе Каменское ищут 34-летнюю Алину Корякову.
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Сегодня на трассе Днепр-Павлоград произошло ужасное ДТП.
Только за 1 сутки гсчсники проверили множество объектов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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