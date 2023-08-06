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Погода в Днепре в воскресенье, 6 августа: ожидается очень жаркий день

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода в Днепре в воскресенье, 6 августа: ожидается очень жаркий день

Согласно прогнозам синоптиков, утро в Днепре будет безоблачным, и до конца дня небо будет ясным. Без осадков! Утром температура воздуха +23°. До обеда столбики термометра будут показывать до +37°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 6 августа: 

  • Теплый ветер несет ненастье.
  • Утренний дождь — к обеду распогодится.
  • Ветер дует с юга — будет дождь.
  • Роса долго не уходит — к грозе.

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