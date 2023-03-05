Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Погода в Днепре в воскресенье, 5 марта: солнечно и без осадков

Сегодня 06:15
просмотров

Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода в Днепре в воскресенье, 5 марта: солнечно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха -1°. К обеду столбики термометра будут показывать до +3°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 5 марта:

  • Снежный день предвещал хороший урожай.
  • Если снег с дождем – будет оттепель и половодье.
  • Если у снега шершавая поверхность, будет хороший урожай.
  • Галки и сороки в снегу купаются – к оттепели.
  • Вороны и галки высоко в небе парят – к снегопаду.

Читайте также:

Новости Днепра про Погода в Днепре в воскресенье, 5 марта: солнечно и без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в воскресенье, 5 марта: солнечно и без осадковРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре в одном из районов внезапно исчез свет: что произошло
    Новости Днепра
    Вчера 21:38
    В Днепре в одном из районов внезапно исчез свет: что произошло

    Как стало известно из местных телеграм-каналов, некоторые жители Днепра вдруг…

    Нужен ли сегодня зонт: погода в Днепре на 4 марта
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Нужен ли сегодня зонт: погода в Днепре на 4 марта

    Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода будет держаться в Днепре не…

    Погода в Днепре в пятницу, 3 марта: облачно, но без осадков
    Новости Днепра
    03.03.2023 06:15
    Погода в Днепре в пятницу, 3 марта: облачно, но без осадков

    Зонт сегодня не понадобится!

    «Такого ремонта никогда не было»: жители дома благодарны городским властям за реагирование и ремонт подъездов
    Новости Днепра
    02.03.2023 18:00
    «Такого ремонта никогда не было»: жители дома благодарны городским властям за реагирование и ремонт подъездов

    В многоквартирном доме на ул. Балаклеевской, 8 выполняют ремонт подъездов.

    Последние новости

    В Днепре в одном из районов внезапно исчез свет: что произошло
    В Днепре в одном из районов внезапно исчез свет: что произошло

    Как стало известно из местных телеграм-каналов, некоторые жители Днепра вдруг остались без света. Сообщается, что темно на пр. Поля, также на улицах Титова, Рабочей, Гагарина.

    Вчера 21:38
    0
    просмотров
    «Все закончится в 2023-м, объясняю прямо», — Подоляк во время встречи с украинскими блогерами
    «Все закончится в 2023-м, объясняю прямо», — Подоляк во время встречи с украинскими блогерами

    Верим, что победа уже совсем близко.

    Вчера 20:15
    0
    просмотров
    Неадекватный днепрянин облил собственный двор кровью и угрожал жене оружием
    Неадекватный днепрянин облил собственный двор кровью и угрожал жене оружием

    В Днепре к сотрудникам полиции обратилась местная жительница, которая рассказала, что ее неадекватный муж угрожает ей физической расправой.

    Вчера 20:14
    0
    просмотров
    На Днепропетровщине нашли древнее кладбище, которое «пряталось» под землей (ФОТО)
    На Днепропетровщине нашли древнее кладбище, которое «пряталось» под землей (ФОТО)

    В Кривом Роге на Днепропетровщине нашли древнее кладбище. Оно "потерялось" из-за провалов почвы над старыми горными выработками, которые нередко случаются в городе.

    Вчера 19:29
    просмотров
    Ровно 46 лет назад в Днепре произошло мощное землетрясение магнитудой в 5 баллов (ФОТО)
    Ровно 46 лет назад в Днепре произошло мощное землетрясение магнитудой в 5 баллов (ФОТО)

    Ровно 46 лет назад, 4 марта 1977-го, в Румынии в зоне Вранча произошло сверхмощное землетрясение, силу которого почувствовали даже в Днепре. Толчки были настолько сильными, что в домах днепрян дрожали стены, окна и мебель.

    Вчера 18:35
    0
    просмотров
    Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр
    Искусственный интеллект показал, как он видит украинские города в человеческом облике: как выглядит Днепр

    В последнее время украинцы все чаще играются с нейросетью - программируют ее на создание текстов, картин и даже образов. Так, искусственный интеллект показал, какими он видит города Украины в человеческом облике.

    Вчера 17:25
    просмотров
    Медведев пригрозил Украине «салютом» из «Калибров»: что так разозлило экс-президента России
    Медведев пригрозил Украине «салютом» из «Калибров»: что так разозлило экс-президента России

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал Украине устроить "салюты" из "Калибров". Циничными угрозами экс-президент государства-агрессора отреагировал на переговоры по открытию танкового завода на территории нашей страны.

    Вчера 16:24
    просмотров
    На Днепропетровщине школу через суд обязали выплатить выпускникам деньги: что произошло
    На Днепропетровщине школу через суд обязали выплатить выпускникам деньги: что произошло

    В Кривом Роге прокуратура через суд обязала учебное заведение выплатить 11 выпускникам льготной категории единовременное пособие.

    Вчера 15:56
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина случайно отрезал себе пальцы, когда заготавливал дрова
    На Днепропетровщине мужчина случайно отрезал себе пальцы, когда заготавливал дрова

    В Павлоградском районе Днепропетровской области 56-летний местный житель отрезал себе пальцы правой руки, когда заготавливал дрова на циркулярном станке.

    Вчера 14:55
    просмотров
    Погибли люди, разрушены дома: враг обстрелял Червоногригорьевскую громаду на Днепропетровщине
    Погибли люди, разрушены дома: враг обстрелял Червоногригорьевскую громаду на Днепропетровщине

    С утра 4 марта Россия уже несколько раз обстреляла Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО. К сожалению, есть погибшие среди гражданского населения.

    Вчера 14:07
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх