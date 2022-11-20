Погода в Днепре в воскресенье, 20 ноября: облачно, ожидается дождь

Одевайтесь теплее и берите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, днем в Днепре будет облачно. Вечером ожидается дождь, который после обеда может усилиться. Утром температура воздуха 0°. К обеду столбики термометра будут показывать до +9°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Народные приметы на 20 ноября:

Если на Федота гололед, то зима будет долгой и суровой.

Реки и ручьи льдом покрылись – к скорой и прочной зиме.

День снежный — весной будет много воды.

Если галки подняли беспокойный крик – быть снегопаду.

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