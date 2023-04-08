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Погода в Днепре в субботу, 8 апреля: облачно, ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в субботу, 8 апреля: облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Ночью будет идти дождь. К вечеру он должен ослабнуть. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 8 апреля:

  • Какой будет погода 8 апреля, такой будет и 8 октября.
  • Если с крыш снег не сошел, то он пролежит еще месяц.
  • Березы дают много сока — лето будет дождливым.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в субботу, 8 апреля: облачно, ожидается дождьУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в субботу, 8 апреля: облачно, ожидается дождьРусский

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