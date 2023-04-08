Погода в Днепре в субботу, 8 апреля: облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Ночью будет идти дождь. К вечеру он должен ослабнуть. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

Захватите с собой зонт!

Об этом сообщили в детско-юношеской спортивной школе по бадминтону Днепропетровского…

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