Погода в Днепре в субботу, 6 мая: ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облака, которые появятся в Днепре днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Зонт сегодня не понадобится!

Зонт сегодня не понадобится!

Поздравляем с высоким результатом и желаем новых побед!

В этом году Днепр заполонили тюльпаны самых разных цветов: оранжевые…

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