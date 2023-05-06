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Погода в Днепре в субботу, 6 мая: ясно и без осадков

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про Погода в Днепре в субботу, 6 мая: ясно и без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, облака, которые появятся в Днепре днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. К обеду столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 6 мая:

  • Сильный дождь идет — много травы вырастет.
  • Комары в стаи сбиваются — к потеплению.
  • Иней на деревьях — к богатому сбору гречихи.
  • Увидеть утром росу — к хорошему урожаю проса.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в субботу, 6 мая: ясно и без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в субботу, 6 мая: ясно и без осадковРусский

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