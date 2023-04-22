Погода в Днепре в субботу, 22 апреля: облачно, ожидается дождь

Не забудьте взять с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Вечером небольшой дождь, который пройдет почти весь день, прекратится. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 22 апреля:

Если погода к этому дню не установилась, то лето будет сухое.

Если в гнездах яиц меньше чем обычно, будет год неурожайным.

Одуванчик зацвел – наступила настоящая весна.

Ветер и туман – к урожайному году.

Много сока у березы – к прохладному и дождливому лету.

Петухи рано запели – к перемене погоды.

Синие облака – к дождливой и теплой погоде.

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