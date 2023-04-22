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Погода в Днепре в субботу, 22 апреля: облачно, ожидается дождь

Сегодня 06:15
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Не забудьте взять с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в субботу, 22 апреля: облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Вечером небольшой дождь, который пройдет почти весь день, прекратится. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 22 апреля:

  • Если погода к этому дню не установилась, то лето будет сухое.
  • Если в гнездах яиц меньше чем обычно, будет год неурожайным.
  • Одуванчик зацвел – наступила настоящая весна.
  • Ветер и туман – к урожайному году.
  • Много сока у березы – к прохладному и дождливому лету.
  • Петухи рано запели – к перемене погоды.
  • Синие облака – к дождливой и теплой погоде.

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