Погода в Днепре в субботу, 22 апреля: облачно, ожидается дождь

Согласно прогнозам синоптиков, облачная погода продержится в Днепре до самого вечера. Вечером небольшой дождь, который пройдет почти весь день, прекратится. Утром температура воздуха +7°С. До обеда столбики термометра будут показывать до +11°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
Народные приметы на 22 апреля:
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На календаре – апрель.
Днепр и область продолжают страдать от подтоплений.
Захватите с собой зонт!
Обязательно захватите с собой зонт!
Полицейские Днепра устанавливают местонахождение 20-летнего Андрея Бессонова.
У Дніпропетровській області поліцейські міграційної поліції виявили трьох нелегалів. Незаконних мігрантів доставили до пункту тимчасового перебування іноземців у Миколаївській області.
Він зачинився у будинку в Інгулецькому районі в Кривому Розі.
Стало известно о возгорании автомобиля по улице Генерала Радиевского в Саксаганском районе Кривого Рога.
Завтра, 22 квітня, у зв'язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, деякі мешканці Дніпра залишаться без світла.
Вчера, 20 апреля, в Днепре специалисты проверяли 2 сообщения о минированиях.
Всего парень украл почти 1,3 млн грн, из которых 900 тыс. потратил на ставки в азартных играх.
Буквы Z и V стали символами российского вторжения в Украину.
Собаки и коты – самые «традиционные» домашние животные. Но в Днепре в обычных квартирах также содержат маленьких поросят, ежиков и даже енотов. По стоимости эти зверьки ничем не отличаются от котов и собак, а иногда стоят гораздо дешевле породистых четвероногих…
В Днепре помогли военному, которому мешала жить большая опухоль.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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