Погода в Днепре в субботу, 18 февраля: ожидается дождь со снегом

Захватите с собой зонт!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Утром ожидается сильный дождь со снегом, которому на смену придет дождь, но во второй половине дня он должен прекратиться. Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 18 февраля:

Мороз 18 февраля предвещает теплую весну и знойное лето без дождей.

Если снег не выпал на Агафью, то летом будет засуха.

Если в этот день тепло, то зима уже закончилась — можно ожидать весну.

Вороны прячут клюв под крыло — сильно похолодает.

Вода в реках и колодцах прибывает — к потеплению.

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