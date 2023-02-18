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Погода в Днепре в субботу, 18 февраля: ожидается дождь со снегом

Сегодня 06:15
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Захватите с собой зонт!

Новости Днепра про Погода в Днепре в субботу, 18 февраля: ожидается дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Утром ожидается сильный дождь со снегом, которому на смену придет дождь, но во второй половине дня он должен прекратиться. Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 18 февраля:

  • Мороз 18 февраля предвещает теплую весну и знойное лето без дождей.
  • Если снег не выпал на Агафью, то летом будет засуха.
  • Если в этот день тепло, то зима уже закончилась — можно ожидать весну.
  • Вороны прячут клюв под крыло — сильно похолодает.
  • Вода в реках и колодцах прибывает — к потеплению.

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