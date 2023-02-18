Погода в Днепре в субботу, 18 февраля: ожидается дождь со снегом

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на протяжении всего дня будет облачная погода. Утром ожидается сильный дождь со снегом, которому на смену придет дождь, но во второй половине дня он должен прекратиться. Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 18 февраля:
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