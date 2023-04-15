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Погода в Днепре в субботу, 15 апреля: облачно, но без осадков

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня не понадобится!

Новости Днепра про Погода в Днепре в субботу, 15 апреля: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 15 апреля:

  • Если тающий лед в озере сразу тонет – будет плохой урожай.
  • Журавли потянулись на юг, значит, не бывать году урожайным и удачным.
  • Если голуби разворковались – близится тепло.

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Новости Днепра про Погода в Днепре в субботу, 15 апреля: облачно, но без осадковУкраїнська Новости Днепра про Погода в Днепре в субботу, 15 апреля: облачно, но без осадковРусский

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