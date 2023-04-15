Погода в Днепре в субботу, 15 апреля: облачно, но без осадков

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков! Утром температура воздуха +5°. До обеда столбики термометра будут показывать до +10°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

В это воскресенье православные христиане будут отмечать Пасху. С давних…

Уже в это воскресенье, 16 апреля, мы будем праздновать Пасху.

Писанки из цветов и дерево желаний: в парках и улицах Днепра появились пасхальные фотозоны На улице Короленко появилось Пасхальное дерево пожеланий. Это композиция высотой более двух метров, на которую все желающие могут вешать писанки и загадывать желания. просмотров

В Кривом Роге возобновляют работу 20 детсадов С понедельника 17 апреля в Кривом Роге возобновляют работу детских садов. 0 просмотров